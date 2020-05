Nyheter

Regjeringen mottar rapport om etterlatte barn i utlandet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mottar rapport fra en ekspertgruppe som har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Flere enn 400 norske barn og unge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Møte om kampen mot arbeidslivskriminalitet

Statsminister Erna Solberg (H) leder et toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet. På møtet som starter klokka 12 vil det også bli orientert om hvordan det blir jobbet for å hindre misbruk av ordningene som er innført for å håndtere koronasituasjonen.

Etter møtet vil statsministeren møte pressen.

Flere land letter på koronarestriksjoner

I Italia åpner svømmehaller, idrettsanlegg og treningssentre mandag. I Hellas får restauranter, barer og kafeer åpne dørene og på Island åpner både treningssentre og spisesteder.

I alle landene har alle disse samlingsstedene vært stengt som følge av koronautbruddet, men myndighetene mener det nå er trygt å åpne opp igjen

Utslippsskandalen i tysk høyesterett

Høyesterett i Tyskland skal vurdere erstatningskrav i forbindelse med avsløringene av utslippsjuks i Volkswagen. Rettsprosessen er en del oppgjøret etter det skalte «dieselgate».

«Dieselgate» startet i 2015 da Volkswagen innrømmet å ha installert programvare i 11 millioner dieselkjøretøy verden rundt for å lure utslippstester og få bilene til å fremstå som mindre forurensende enn de egentlig er.

Vil flytte VM i Alpint i Cortina d'Ampezzo til 2022

Presidenten av Det italienske skiforbundet, Flavio Roda vil mandag foreslå å utsette Alpin-VM fra februar 2021 til mars 2022 overfor Det internasjonale skiforbundet. Bakgrunnen er den krevende situasjonen rundt koronaviruset i Nord-Italia.

Det var idrettspresidenten i Italia, Giovanni Malago som opplyste om forslaget på italiensk TV søndag.