Ber politikerne spare innføringsklassen

Nyheter

– Å bli kjent med norsk språk og norsk kultur er ikke bare enkelt. At vi har hatt innføringsklassen, har betydd mye. Derfor reagerer vi når vi forstår at den kan bli nedlagt, sier Flavia Mendonca. Hun er mor til Lis (7), som begynte i innføringsklassen i høst. Tobarnsfamilien kom til Molde fra Brasil i fjor, i forbindelse med at mannen Paulo tar doktorgrad ved Høgskolen i Molde.