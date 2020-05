Med varmen kom kundene

Nyheter

– Jeg er her for å kjøpe blomster til å pynte på verandaen. Dette er ikke min første tur hit i år. Jeg var nok litt for tidlig ute første gangen, noe må suppleres fordi vinteren kom tilbake i mai. Men nå er det vel over, det kan ikke bli mer kulde nå, sier Tanja Westad, som er på handletur sammen med sin mor.