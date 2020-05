Mann tatt av skred er hentet ut

Nyheter

Mannen som ble tatt av skred ble funnet av kameratene sine. De igangsatte livreddende førstehjelp på stedet.

- Han er nå hentet ut av fjellet med redningshelikopter og er på vei til Trondheim, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Tilstanden til mannen er fortsatt uviss.

Nå jobbes det i området for å sikre på at ingen andre er tatt av skredet. Ferstad understreker at ingenting tyder på at dette er tilfellet.

Politiet meldte 13.20 at det var gått et snøskred ved Gråfonnfjellet i Rauma, og at en person var tatt av skredet.

Det var tre personer i et turfølge i området da skredet gikk. Følget meldte om at en av dem ble tatt. Det var en mann i 40-årene.

