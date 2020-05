Lang reise for gullboka

I 2005 gikk Per Olav Eidsæter i gullgravernes fotspor i Klondike. Reisa skulle bli bok. Ei bok som fortalte om det brutale slitet for å finne gull og rikdom langt ute i ødemarka i Canada. Men slik gullgraverne sleit i sin tid, måtte Per Olav slite for å få fullført verket. Etter kreftsjukdom er han nå glad for endelig å ha fullført og få fortelle den dramatiske og fascinerende historien.