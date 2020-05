Nyheter

Drive-in-feiring av Id i Oslo

Årets feiring av at den muslimske fastetiden avsluttes med Id al-fitr samler vanligvis over 200.000 muslimer i Norge. På grunn av koronautbruddet er de fleste fellesarrangementene er avlyst, men På Tryvann i Oslo vil det for første gang bli arrangert en drive-in id-fest.

Opptil 250 biler slipper inn på området for å få med seg feiringen.

Rettssak mot Netanyahu starter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu må møte i retten i Jerusalem, tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Han avviser anklagene.

17. mai dannet Netanyahu en samlingsregjering med alliansen Blått og hvit og flere andre partier og får fortsette som statsminister i 18 måneder. Den lenge planlagte rettssaken mot ham ble likevel ikke utsatt.

Demokratibevegelsen demonstrerer i Hongkong

Det er planlagt en demonstrasjon til støtte for demokrati i Hongkong, etter at myndighetene i Beijing la fram planer i den pågående Folkekongressen om å innføre strenge sikkerhetslover i byen.

Forslaget om å vedta en slik lov, blir trolig vedtatt av Folkekongressen neste uke.

Caspar Ruud møter Norge

Tennisstjernen Casper Ruud blir, som er ranket som nummer 36 i verden, blir å se på norsk jord i en spesialturnering i Frognerparken i Oslo søndag.

I turneringen, som starter klokka 10, skal 16 av Norges beste mannlige tennisspillere i aksjon med ett felles mål, nemlig å slå Norges suverene ener, Ruud.

Første kvartfinalekamp for Magnus Carlsen

Søndag skal Magnus Carlsen i aksjon mot Wesley So, i første kamp av kvartfinalene i Rapid Challenge, onlineturnering sjakk i Magnus Carlsen Chess Tour.

Det blir en helrussisk duell mellom Sergej Karjakin og Daniil Dubov i samme runde.