En død etter brann i campingvogn på Bogstad i Oslo

En person mistet livet i da en campingvogn brant på Bogstad camping i Oslo natt til lørdag. Brannmannskapene fikk melding om brannen klokken 1.48.

Politiet sier en gassbeholder eksploderte og at vogna er helt utbrent, men at det trolig bare var en person i vogna da brannen oppsto. Vognene sto tett, men brannmannskapene stanset spredning til andre campingvogner.

8.332 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 23

Det var ved midnatt registrert 8.332 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 23 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 41 tilfeller.

I alt 41 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 235 døde som følge av sykdommen.

Bilutleiegiganten Hertz konkurs - søker beskyttelse

Bilutleieselskapet Hertz er konkurs i USA etter at det ikke ble enighet med kreditorene om tilbakebetaling av gjelden på 19 milliarder dollar fredag.

I henhold til amerikanske konkurslover sendte selskapet selv inn begjæring om konkurs til tingretten i Delaware. Der skriver selskapet at de vil forsøke å restrukturere selskapet etter at det har blitt hardt rammet av utbruddet av koronavirus.

Bil eksploderte utenfor Stockholm - bombealarm i boligstrøk

Svensk politi måtte håndtere to bombealarmer i løpet av kort tid natt til lørdag. Ved 00.30-tiden eksploderte en bombe i en bil ved en bilforretning i forstaden Haninge, om lag to mil sør for Stockholm sentrum. En snau time senere ble en bombelignende gjenstand funnet på en parkeringsplass i et rekkehusområdet i forstaden Alby i Botkyrka, noen mil vest for Haninge.

Ingen personer er kommet til skade, men det ble store materielle skader på bygninger og flere biler i Haninge og beboere i Alby måtte vekkes og evakueres. Politiet etterforsker om det er sammenheng mellom hendelsene.

Redningsskøyta fant vannscooter utenfor Fredrikstad - to menn fortsatt savnet

Redningsskøyta har funnet vannscooteren som to menn i 30-årene brukte mellom Kråkerøy i Fredrikstad og Vesterøy på Hvaler fredag kveld. De to mennene er fremdeles savnet og en større leteaksjon pågår.

Den savnede vannscooteren ble funnet ved Øyenkilen. Mennene ble meldt savnet ved 21.30-tiden, men de to ble sist sett ved 19-tiden fredag kveld.