Tid for Norgesferie!

Nyheter

Årets sommerferie blir i Norge. Etter noen uker med spekulasjon og vurderinger fram og tilbake kom den tydelige beskjeden. Myndighetene anbefaler oss å reise i eget land, turoperatørene avlyser pakkereiser til Middelhavet og storbyferie frister lite. Samtidig vil smittevernhensyn nærmest stoppe utenlandske turister fra å komme til Norge. Håpet for en presset reiselivsnæring er at nordmenn for alvor skal få opp øynene for feriemulighetene som ligger i eget land. Det er en blanding av usikkerhet og samtidig gryende optimisme blant folk.