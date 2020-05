Nyheter

1.100 tidligere statsadvokater utfordrer Trump

Etter at USAs justisdepartement ønsket å henlegge straffesaken mot tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, har nå over 1.100 tidligere statsadvokater i påtalemyndigheten i USA samlet seg bak et forsøk på å omgjøre beslutningen, skriver Reuters.

Gruppen mener presidenten setter egne interesser foran det offentlige, og vil levere et prosesskriv til domstolen i Washington som skal avgjøre saken.

Danmark åpner grensene

Den danske regjeringen åpner 25. mai grensene for eiere av feriehus og forretningsfolk når de går over i fase to av åpningen av samfunnet etter koronautbruddet.

Blant dem som nå tillates å reise inn i Danmark er forretningsfolk, kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Danmark. Også utlendinger som eier et feriehus i Danmark tillates innreise fra mandag.

Lufthansa i samtaler om redningspakke

Det tyske flyselskapet Lufthansa bekrefter torsdag at de er i samtaler med regjeringen om en redningspakke på 9 milliarder euro, om lag 100 milliarder kroner. Redningspakken vil også bringe den tyske staten inn på eiersiden i det koronarammede selskapet.

Dersom avtalen godtas vil det sette strek for flere ukers krangling internt i den tyske regjeringen. Det vil også være første gang siden 1997 at den tyske staten går inn på eiersiden i Lufthansa.

8.291 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.291 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 23 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 34 tilfeller.

I alt 51 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 234 døde som følge av sykdommen.

Barneskoleelever i karantene etter koronasmitte

En barneskoleelev ved Vikse skole i Sveio har testet positivt for covid-19, bekrefter kommunen på sin hjemmeside.

– Alle foresatte skal ha fått informasjon om situasjonen og hva de må foreta seg. Aktuelle medelever har blitt kontaktet med beskjed om at de må i karantene, opplyser Sveio. Meldingen har også gått ut til foresatte ved andre skoler i kommunen, skriver Sveio.