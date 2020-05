Vardevegen åpnet igjen

På Rbnett 29. april kunne du lese om et sikkert vårtegn; Vardevegen skulle åpnes 30 april kl. 12.00 . Vårtegnet varte ikke så veldig lenge. Den populære turvegen ble stengt igjen etter betydelige snøfall i mai som viste at vinteren absolutt ikke var forbi. Først nå er vegen klar for åpning igjen. Molde kommune skriver på sin facebookside: Vardevegen åpner igjen i dag 20. mai, kl 15. Ønsker dere en fin Kristi Himmelfartsdag, fylt med fint vær og flotte turer.