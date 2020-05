Nyheter

Alternative festspill i gang i Bergen

Onsdag starter årets Festspill i Bergen, i en alternativ utgave. I år kommer Festspillene hjem til folket, der alle konserter og forestillinger vises gratis på nett.

Åpningsprogrammet frister med musikk av blant andre festspillkomponist Jörg Widmann, Mozart og Pärt. Dronning Sonja, kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og ordfører Marte Mjøs Persen dukker også opp i sendingen som vises på NRK og bt.no, i tillegg til festspillenes nettsider og sosiale medier.

Homobevegelsens 70-årsdag

20. mai 1950 ble forbundet av 1948 (i dag foreningen FRI) stiftet på Bislett hospits i Dalsbergstien 21. 70 år senere blir det hengt opp et skilt til minne om starten på den organiserte homobevegelsen i Norge.

Ordfører Marianne Borgen vil stå for den offisielle avdukingen, med program fra klokka 14.

Prosedyrer i Manshaus-saken

Straffesaken mot draps- og terrorsiktede Philip Manshaus er inne i siste fase i Asker og Bærum tingrett. Onsdag er det etter planen prosedyrer. Det er rettsfri 22. mai.

Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Hva skjer med den internasjonale økonomien?

Internasjonale økonomiske samarbeidsorganisasjoner har hatt samtaler i Berlin.

Klokka 18.30 norsk tid blir det pressekonferanse med Tysklands statsminister Angela Merkel og lederne for Verdens handelsorganisasjon, FNs arbeidsorganisasjon ILO, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Verdens biedag

Onsdag 20. mai er det internasjonal dag for å rette oppmerksomheten mot bier, som er sentrale for å spre pollen og bestøve planter. Dagen ble innført etter et forslag fra Slovenia i FN i 2017.

Mer enn en tredel av alle bier og andre pollinatorer i verden er truet, advarer FN. Rundt år 2000 begynte biebestanden i USA og Europa å falle kraftig, noe som ble satt i sammenheng med bruken av visse typer plantevernmidler i landbruket. I 2013 besluttet EU å forby bruk av flere av disse stoffene.