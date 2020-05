Politiet leter etter bil i Molde

Nyheter

En politipatrulje rykket ut etter en hendelse i Molde sentrum tirsdag klokka 12.30. Årsaken var at en fotgjenger ringte og sa at en bil hadde vært borti ham slik at han gikk overende.

– Vi er nå ute og ser etter bilen, opplyser politiets operasjonsleder Frank Haraldsvik til Rbnett.

«Bilfører kjørte videre uten å ta kontakt», heter det fra politiet.

Det er foreløpig ukjent om fotgjengeren er påført skader. Vedkommende ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, og ble deretter sendt til legevakt for videre oppfølging.

Haraldsvik forteller at fotgjengeren gikk på fortauet i Øvre veg, da han angivelig skal ha blitt truffet av speilet på bilen, som skal ha vært på veg østover.

– I følge melder, så var det en hvit varebil av ukjent merke. Dersom noen var vitne til hendelsen, er vi interessert i aktuelle observasjoner.

I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at det var en syklist som var blitt påkjørt. Operasjonsleder opplyste seinere at det var en fotgjenger.

– Vi har fortsatt ikke kommet i kontakt med den aktuelle bilisten, opplyser politiet klokka 13.10.

Saka oppdateres.