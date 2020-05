Haaland forsidegutt igjen i Spania

Nyheter

Mandag var Haaland igjen alene om å pryde forsiden til Spanias mest leste avis Marca. Tirsdag var han det samme i storavisen AS. Det er landets nest mest leste sportsavis.

Inne i avisen brukes det stor plass på artikler som omhandler den 19 år gamle nordmannen. I AS pekes det på at Haaland har brukt langt kortere tid på å score over 40 mål i en sesong enn Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Han er en gjenganger i hovedoppslagene, og det er en Haaland-hype i Spania som ikke virker å gi seg, snarere tvert om.

Haaland har scoret 41 mål denne sesonger i kamper for Salzburg og Borussia Dortmund. Med det er han farligst i Europa foran Bayern München-måltyven Robert Lewandowski (40).

Haaland kobles stadig til Real Madrid. Vanligvis meget velinformerte Marca har meldt at det skal mye til at Haaland ikke havner i Real Madrid i løpet av et par år.

I så fall kan han komme til å koste over én milliard kroner.