Psykiske problemer øker hos ungdommer

Europeiske barn mellom 11 og 15 år er i økende grad rammet av psykiske problemer viser en WHO-studie gjennomført i 45 land.

Den omfattende undersøkelsen viser nedgang i den psykiske helsen fra 2014 til 2018. En av fire svarer at de føler seg nervøse, irritable, eller at de minst en gang i uka har problemer med å sovne, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) om rapporten som ble gjort kjent tirsdag.

Kina innfører toll på australsk bygg

Samme dag som WHO skal ta stilling til Australias forslag om en gransking av utbruddet av koronaviruset, legger Kina 80 prosent toll på landets bygg.

Landbruksminister David Littleproud sier han er skuffet over Kinas reaksjon og vurderer å klage vedtaket inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Fortsatt mest norsk bistand til Syria

I forkant av den digitale konferansen «Tall som teller» tirsdag viser en oversikt at Syria i 2019 for fjerde år på rad var det største mottakerlandet av norske bistandsmidler. I fjor ga vi 1,2 milliarder kroner til Syria, hovedsakelig som nødhjelp. Den samlede bistanden til nødhjelp økte til 5,9 milliarder kroner.

Etiopia er det landet som mottar mest langsiktig utviklingsbistand. Bistanden til Etiopia økte i fjor til 689 millioner, med blant annet økt støtte til klimatiltak. Ni av de ti største mottakerlandene er de samme som i 2018 og 2017. Mosambik har tatt plassen til Brasil, som i mange år mottok aller mest.

Trump forebygger koronasykdom med malariamedisin

President Donald Trump sier han i samråd med lege og etter eget initiativ tar malariamedisinen hydroksyklorokin for å unngå symptomer om han skulle bli smittet av koronaviruset.

Trump sier han har tatt medisinen daglig i halvannen uke. Videre sier han at han testes for covid-19 daglig og at han ikke har noen symptomer.

Fem leiligheter ubeboelige etter brann på Sotra

Fem leiligheter er ubeboelige etter det sent mandag kveld oppsto brann i et leilighetskompleks på Sotra i Vestland. Brannen ble meldt om klokken 23.34 og ble slukket like før midnatt.

Ingen befant seg i leiligheten der brannen oppsto, og beboere fra naboleiligheter ble evakuert og har enten selv funnet et nytt sted å sove eller fått hjelp fra kommunen.