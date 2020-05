Nyheter

Ifølge politiet var det rundt ti aksjonister og en personbil som sperret kaia tirsdag formiddag.

– Det er et lovlig fattet vedtak dette her. Politiet har en oppgave her for at arbeidet skal kunne bli utført, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet i Møre og Romsdal til NRK.

Ferjesambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya ble midlertidig stengt, men startet opp igjen klokken 12.10 tirsdag, melder Sunnmørsposten.

Det er planer om å bygge åtte vindturbiner på Haramsøya.