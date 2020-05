– Slutt på krumspring

Nyheter

Alle fem ordførerne i Romsdal regionråd står samlet i kravet om at Romsdal tingrett i Molde skal bestå. I stedet for at tingrettene sentraliseres til Ålesund med én felles sorenskriver, er kravet fra Romsdal regionråd at rettskretsene beholdes slik de er i dag, og at Romsdal tingrett og jordskifteretten, som i dag har kontorer utafor Fylkeshusa, samlokaliseres. Et flertall på Stortinget er enig med ROR-ordførerne.