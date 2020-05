– God grunn til å feire!

Nyheter

MOLDE: Det er nå klart at et flertall bestående av Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti sørger for at det fortsatt skal være egen tingrett med sorenskriver i Molde. Det opplyser Jenny Klinge til Rbnett. Klinge er Senterparti-politiker på Stortinget.