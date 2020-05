Nyheter

Ekstraordinært rådsmøte i Bioteknologirådet

For andre gang denne våren er det et ekstraordinært rådsmøte i Bioteknologirådet. Rådet har kalt inn til ekstraordinært møte mandag for å se på endringene i bioteknologiloven som Ap, SV og Frp er blitt enige om.

Opposisjonspartiene, som sammen har flertall på Stortinget, vil blant annet tillate assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og eggdonasjon.

Lanserer Rederiforbundets klimastrategi

Statsminister Erna Solberg deltar når Rederiforbundet lanserer klimastrategien Null utslipp i 2050.

Lanseringen kan følges live på Facebook og via Rederiforbundet nettsider (www.rederi.no) klokka 12.

Staten møter Equinor

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har på bakgrunn av oppmerksomheten Equinors virksomhet i USA fremskyndet årets første møte med Equinor til mandag.

Staten, som eier 67 prosent av Equinor, har årlig to eiermøter med selskapet – ett på vårparten og det andre mot slutten av året.

EUs utenriksministre diskuterer grenser

Mandag åpner skolene i Belgia og Danmark, Ungarn, mens Irland og Italia lemper på tiltak etter pandemien. Samtidig åpner grekerne dørene for historiske turistmål, blant dem Acropolis. Da skal EU-landenes utenriksministre også møtes, for å diskutere gjenåpning av grenser i unionen.

Møtet skal etter planen finne sted klokka 13.

Lufthansa og Ryaniar legger fram resultat

Det tyske flyselskapet Lufthansa og det irske lavprisselskapet Ryanair legger fram sine resultater for henholdsvis første kvartal og regnskapsåret. Luftfartsbransjen er blant de hardest rammede av koronaviruspandemien.

Lufthansa er først ut, klokka 7, norsk tid, mens Ryanair følger klokka 12.