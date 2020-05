Olav og John Trygve møttest for første gong etter koronaen kom - dansa av glede!

Nyheter

Olav og John Trygve møttest for første gong etter koronaen og dansa til korpsmusikken i Bud. Så glade vart dei over gjensynet at dei tok fram dansefoten og sigla taktfullt inn på plassen der Bud musikkorpset spela utanfor Lundhaugen omsorgssenter. Bilde og video av kameratane vart med mangt eit mobilkamera heim, såg det ut for.