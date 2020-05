Her kan du se RBs digitale borgertog! Ser du seg sjøl eller noen du kjenner?

Nyheter

Da det ble kjent at det kom til å bli en annerledes 17. mai i år, har vi i Romsdals Budstikke jobbet med å finne ut hvordan vi likevel kunne skape 17.mai-stemning blant folk på nasjonaldagen.

Til slutt landet vi på at vi ville lage et digitalt borgertog. Borgertog-komiteen har bestått av nyhetsredaktør Torill Skuseth og journalist Pernille Huseby. Istad Kraft er sponsor for det digitale borgertoget, som presenteres til folket av Romsdals Budstikke i samarbeid med Molde kommune. Molde Live har stått for filming og ferdigstillelse av videoen.

– 17. mai blir annerledes i år. Det er det jo ingen tvil om. Blant annet blir det ikke noe borgertog gjennom Moldes gater. Fordi vi vet det er mange som synes det er kjekt å gå i det toget og å se på det, fant vi ut at vi ville prøve å lage et digitalt borgertog. Vi har ringt rundt til de fleste lag og organisasjoner som deltok i borgertoget i fjor, og i tillegg til en del i gamle Midsund og Nesset, som nå er blitt en del av Molde kommune. Det har vært stor velvilje og entusiasme hos alle de involverte. Det har vært helt fantastisk, sier nyhetsredaktør Torill Skuseth.