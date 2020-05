Filip og Emil holdt barnas tale: – Alle mennesker har en verdi, og derfor skal alle ha like rettigheter og muligheter

Nyheter

Emil Innvik og Filip Orø skulle egentlig ha stått i Reknesparken og holdt årets barnas tale, men i stedet ble talen vist på Molde kommunes direktesendte 17.mai-feiring. I talen forteller guttene om hvordan 17. mais betydning har endret seg for dem, etter hvert som de har blitt eldre.

– Da vi var yngre handlet 17. mai om å spise mest mulig is og pølse, gå i tog og samle russekort. Nå som vi har blitt eldre, ser vi at dagen er mye mer enn det. I dag er det viktig at alle som bor i Norge har lov til å si sin mening, uansett hudfarge, nasjonalitet eller alder. Når dette er sagt, er det viktig å si at mobbing ikke er lov, sa Emil Innvik.

– Alt dette kan vi takke vår fantastiske grunnlov for, sa Filip Orø, og fortalte om bakgrunnen for grunnloven.

– Grunnlovsmennene snakket om frihet, likhet og fellesskap. At alle mennesker har en verdi, og derfor at alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter. Dette er vi gode på i Norge, men det er også noe vi må tenke over og kjempe for hver dag, hele året, ikke bare i dag, sa han.

Guttene snakket om hvordan årets 17.mai er annerledes enn tidligere.

– Vi kan ikke møtes eller gå i tog. Noen kan ikke møte besteforeldre eler venner. Mange tradisjonelle arrangement er avlyst. Men sjøl om feiringa blir annerledes, håper vi alle feirer og markerer denne viktige dagen rundt omkring i de tusen hjem. Heldigvis kan vi fortsatt kose oss sammen med de aller nærmeste, og feire at Norge fremdeles er et fritt land og verdens beste land å bo i, sa Emil.

– Ta vare på hverandre. Ingen bør sitte alene på 17. mai, det er bare så altfor, altfor trist, sa Filip.