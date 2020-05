Nyheter

Mye ungdomsfyll og bråk natt til 17. mai

Over hele landet har russ og ungdom trosset forbud og samlet seg i store grupper ute natt til 17. mai. Politiet er kalt ut flere steder etter meldinger om bråk.

I Frognerparken var blant annet mellom 500 og 1.000 russ, mens Folkeparken i Harstad i Troms hadde flere hundre unge over større områder.

Norge får ny ambassadør fra USA

USAs president Donald Trump har utnevnt tidligere speaker i Representantenes hus J. Mark Burkhalter fra Georgia som ny ambassadør til Norge.

Det er ikke oppgitt når eller hvorfor han overtar etter nåværende ambassadør Kenneth Braithwaite som har vært USAs ambassadør til Norge siden februar 2018.

Eksplosjon i Los Angeles – flere brannfolk skadd

En eksplosjon i Los Angeles lørdag ettermiddag førte til brann i flere bygninger. Over 230 brannmannskaper har rykket ut. De måtte etter hvert endre taktikk fra å prøve å få bukt med flammene, til å forsøke å redde seg selv.

– Det er opprettet en medisinsk enhet for behandling og transport av de skadde brannmennene, melder brannvesenet LAFD.

Tyske høyreekstreme vil utnytte koronademonstrasjoner

Det føderale kriminalpolitiet (BKA) i Tyskland advarer om at høyreekstreme prøver å bruke de pågående koronademonstrasjonene i landet til sin fordel.

Opptøyene i landet startet opprinnelig med en håndfull personer som demonstrerte mot landets koronarestriksjoner, men har i de siste ukene tatt seg opp til å samle tusenvis.

Mann i 70-årene omkom i boligbrann

En mann i 70-årene døde etter brann i en enebolig i Brumunddal sent lørdag kveld. Politiet i Innlandet bekrefter dødsfallet på Twitter klokka 0.53 natt til søndag. Mannen var alene hjemme og eneste beboer i huset.

– Vi fikk melding 23.34 fra en nabo om brannen i eneboligen, som ligger i et boligfelt i Brumunddal. Årsaken er det for tidlig å si noe om, sier operasjonsleder Per Solberg til NTB.