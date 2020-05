Nyheter

Like etter klokka 16.00 lørdag ettermiddag melder politiet i Møre og Romsdal om et trafikkuhell på Skaret, i «pukkverksvingen».

To biler skal ha kollidert, og det skal ha vært en fører i hver bil.

Like før klokka 16.30 opplyser politiet via Twitter at en sjåfør blir kjørt til sjukehus for sjekk.

Saka oppdateres.