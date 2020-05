Nyheter

Politi meldte 13.10 om trafikkuhell i Årødalen.

Klokken 13.25 melder politiet Twitter at det er en enslig personbil som har kjørt av veien. Ingen er skadet. Det er glatt og dårlige kjøreforhold på stedet, og bilen kjørte med sommerdekk. Politiet oppretter sak for manglende utrustning på kjøretøyet, altså at bilen ikke hadde riktig dekk etter forholdene. Bilen berges av bergningsbil.