Snart åpner Norges første innendørsskatepark av betong i Molde

Nyheter

Etter lang tid uten tilholdssted, er det endelig snart mulighet for skateentusiaster å boltre seg i Molde igjen. Når Idrettens Hus nærmer seg ferdig, skal området inneholde både en innendørs og en utendørs skatepark. For et par uker siden ble betongen lagt på den siste delen inne i bygget, noe som gjør det til Norges første innendørsanlegg med betongdekke.