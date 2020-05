Snøskredet i Sykkylven: Fotspor er sett i området

Nyheter

(SMP.NO) Det store snøskredet gjekk frå Svarthammaren og ned til Fitjavatnet, opplyser Tor André Gram Franck, operasjonsleiar hos politiet.

Politiet har ingen sikre teikn på at folk er tatt av skredet, men sidan det er observert fotspor i området må alle naudetatane rykkje ut – slik dei er på den sikre sida.

Det inkluderer no mellom anna både ein båt som skal søke på vatnet og redningshelikopter.

Ingen er sakna

Klokka 20.40 seier Tor André Gram Franck at helikopteret ikkje lenger er involvert i søket. Båten er framleis på vatnet.

Leitemannskapet fokuserer på å gjennomføre eit søk med hundar i raset no.

Det er usikkert kor lenge dette søket vil vare.

– Men det er ingenting som tyder på at nokon er sakna. Raset har vore godt kjent i området eit par timar no, og vi har ikkje fått nokon meldingar om eventuelle sakna, seier Gram Franck.

Innbyggjarar varsla

Politiet fekk melding om hendinga klokka 18.40.

Det var innbyggjarar på Fet som såg skredet heimanfrå og varsla.

Fitjavatnet ligg ved eit populært turområde.

Det skal også ha vore ein dugnad i området tidlegare i dag.

Uvanlege snømengder

– Skredet har gått langt ut på vatnet. Det er ikkje uvanleg at det går skred her, men det er uvanleg å sjå snø så langt ute på vatnet. Det betyr at det er snakk om eit stort skred, fortel Nils Harald Ånstad klokka 19.30.

Han er Sunnmørsposten sin mann på staden.

– Området der skredet har gått er eit populært turområde. Det går ein turveg der, i tillegg til at der er naust og tilrettelagt for grilling, seier Ånstad.

Han følgjer situasjonen frå andre sida av vatnet, der fylkesvegen går mellom Stranda og Sykkylven.

Fitjavatnet ligg ved Fet i Velledalen.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.