På Julsundet skole «tjuvstartet»de 17. mai-feiringa

Nyheter

De 70 elevene på 1. - 4. trinn ved Julsundet skole møtte i fine klær og med festhumør på skolen fredag. Det var både bunader og maisløyfer å se. De ansatte klarte å gjennomføre en flott festdag for barna, til tross for smittevernreglene.

Toget gikk fra skolen, østover til Mevoldfeltet og tilbake. Jublende foreldre hadde møtt opp og ropte hurra til barna.

I samarbeid med FAU og skolens kokk ble det servert skikkelig 17.mai-meny med pølser, is, kake og brus.

– Det ska ikkje stå på nokka Det skal være ei skikkelig feiring slik at barna får kjenne på gleden av å feire nasjonaldagen vår. Dessverre kunne ikke korpset spille for oss, så det ble en høyttaler med korpsmusikk og mange barn som ropte hurra om kapp med lyden, forteller teamleder Sissel Kvist, og legger til at feiringa var nøye planlagt for å overholde smittevernreglene skolen må følge.

Etter toget holdt rektor, som stilte i bunad, tale. Den ble avsluttet noe utradisjonelt med en dans, inspirert av regjeringas opptreden med 17.mai-dans på NRK.

– Jeg ble litt inspirert av kulturminister Abid Raja som danset litt mer intenst enn de andre ministrene, sier rektor Terje Gundersen-Røvik.

– Da kunne vel jeg og danse litt, sier han, og legger til at han fikk god hjelp til dansen fra vikar Trygve Gravdehaug.

17.mai-feiringa ble avsluttet med flere leker, som potetløp og ringkast utendørs, og flere andre aktiviteter innendørs.