Skal tråkke opp Romsdalseggen før turistene kommer

Neste lørdag er det klart for tidens dugnadsprosjekt på Åndalsnes. Å spa fram en tursti er ikke hverdagskost. Nå har reiselivsbyens hotelldirektør satt seg som mål om å få gjort akkurat det. For reiselivet vil det være en aldri så liten krise dersom Romsdalseggen ikke er farbar når sommerens turister melder sin ankomst. I fjor var det 30 tusen som gikk den populære turruta fra Venjesdalen til Åndalsnes. En undersøkelse i regi av organisasjonen Norsk Friluftsliv antyder at antallet som vil gå den 11 km lange ruta kan bli mangedoblet i år når nordmenn skal feriere i eget hjemland.