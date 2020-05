Molde-direktøren om Brynhildsen-bråket: - Vi har spart mye penger

Nyheter

Stavrum er gjest i den siste episoden av podkasten «RB-sporten». Der kommenterer han blant annet situasjonen rundt Stabæk-spilleren, som ble hetset med bannere både hjemme og på stadion etter at han takket endelig nei til ny kontrakt og går til MFK som Bosman-spiller 1. juli. En gruppe supportere har gitt unggutten mye tyn fordi han forlater moderklubben gratis.

- Det synes jeg ikke noe om. Ola ga tidlig beskjed om at han ønsket seg til Molde. Han ønsket egentlig ikke å gå ut kontrakten. Stabæk trodde de skulle få veldig bruk for ham i første halvdel av sesongen, men så kom korona og de feilet litt der. Det å gi Ola skylda med «Judas» og sånn, det synes jeg er veldig unødvendig, sier Stavrum.

- Må oppføre oss som voksne folk

Han slår fast at dette er hverdagen for alle klubber som ikke klarer å selge eller forlenge med spillere på utgående kontrakt.

- Mekanismene i fotball er slik. Vi mistet for eksempel Ruben Gabrielsen på akkurat samme måten. Han gikk ut kontrakten, var kaptein til siste kamp og løftet bøtta over hodet før han dro til Frankrike. Nå er han hjemme og får trene med oss her. Det forteller hvordan vi ønsker å håndtere slike situasjoner. Vi må oppføre oss som voksne folk og ta vare på spillerne. Jeg vet ikke om Ola kommer til å gå tilbake til Stabæk noen gang. Det tviler jeg vel på, sier MFK-direktøren.

I 2018 prøvde MFK å kjøpe Brynhildsen for en pakka som var verdt 5-6 millioner kroner. Seinest i februar la Molde inn et bud på 2 millioner kroner, fire måneder før kontrakten gikk ut.

- Ola Brynhildsen er en spiller vi har prøvd å få tak i siden desember 2018, altså i snart ett og et halvt år. Da bydde Molde Fotballklubb ganske mye penger til Stabæk for ham. Seinest da de var på treningsleir i Marbella ga vi et siste bud på Ola som ikke ble akseptert. Han hele tida vært klar på at han vil spille i Molde, så da signerte vi Ola etter at kontrakten går ut 30. juni. Så vi har spart mye penger på dette, sier Stavrum.

Nå må klubben kun betale obligatorisk utdanningskompensasjon, som i Brynhildsens tilfelle skal ligge rundt 500.000 kroner.

Protesterte mot NFF-forslag

Ole Erik Stavrum snakker også om seriestart i podkasten. Han legger ikke skjul på at MFK-ledelsen er misfornøyd med signalene om at alle lokaloppgjørene hjemme og borte mot Aalesund, Kristiansund og Rosenborg skal spilles fortløpende i sommer for å unngå mye reising.

- Vi er ikke fornøyde med dette, jeg synes det var et dårlig forslag. For oss i Molde betyr det mye å spille mot akkurat de tre der. Fotballen er til for publikum, og vi vil ikke ta bort de tre store oppgjørene der. Vi jublet ikke, og vi protesterte også litt, så jeg håper det endrer seg litt med de godbitene der, sier Stavrum.

NFF har vurdert terminlista på nytt, og kampoppsettet for første del av sesongen skal presenteres i en sending på Eurosport lørdag kveld.

- Jeg tror vi slipper å spille doble kamper mot de lokale lagene. Det har ikke så stor betydning om vi sitter i en buss og kjører til Bergen eller Oslo, det er ikke så mye lenger enn å kjøre til Trondheim. Også for spillerne er det en stor opplevelse å ha full stadion. Det blir noe annet enn Mjøndalen og Tromsø, altså.

Røverhistorier fra gamle dager

Direktøren snakker også om sjokket han fikk da han begynte i ny jobb i januar, om de merkelige månedene som har gått siden koronaviruset brøt ut og om hvordan MFK jobber for å ha kontroll på økonomien i dagens situasjon.

Stavrum forteller gamle røverhistorier fra sin egen fotballkarriere, som skjøt fart da han ble solgt fra Clausenenga til MFK for 25.000 kroner i 1986. Han snakker om livet som toppidrettsutøver og barsjef i Molde på slutten av 80-tallet og om de største opplevelsene han hadde på fotballbanen.

