Møre og Romsdal først i landet: Skal måle berekraft for alle kommunar i fylket

Nyheter

Fylkeskommunen er også den første i landet som hadde forplikta seg til å kartlegge berekrafta i heile fylket gjennom FN sitt berekraftprogram.

– Dette er eit heilt nødvendig arbeid for at vi skal realisere målet om å gjere Møre og Romsdal til berekraftfylke nummer 1 i Norge. Vi må vite kvar vi står for å kunne bli betre, seier spesialrådgjevar Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Haugen er prosjektleiar for satsinga som er kalla Berekraftfylket.

Fylkeskommune har jobba med å utvikle ein metodikk for mindre kommunar.

– Det har vore ei utfordring å finne passande indikatorar. Å samanlikne Barcelona og Smøla er kanskje ikkje verken relevant eller spesielt interessant. Eit anna spørsmål var om små kommunar hadde kapasitet og kompetanse til å gjennomføre den nødvendige datainnsamlinga, seier Haugen.

Det er blitt jobba tett opp mot FN sitt berekraftprogram i Wien, dei norske byane som er med i programmet og andre fagmiljø for å få dette på plass.

Ålesund var den første byen i Noreg som starta ei kartlegging av berekraft i forhold til FN sine berekraftsmål. Fleire byar følgde etter, blant desse Kristiansund og Molde, og i dag er 12 norske byar ferdige med si kartlegging.

– Prosjektet er eit nasjonalt pionerprosjekt, og både andre fylkeskommunar, KS sentralt og andre aktørar føljer prosjektet tett. Det vekker også oppsikt internasjonalt, seier Haugen.