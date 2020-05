Nyheter

Spania innfører karanteneregel

En karanteneperiode på 14 dager for folk som ankommer fra utlandet, innføres i Spania. Målet er å dempe spredningen av koronaviruset. Tiltaket vil i første omgang vare til 24. mai.

Frankrike svarer med å innføre tilsvarende regler for folk som ankommer fra Spania.

Nye reiseråd

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det vil komme oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser fredag.

Statsminister Erna Solberg (H) sa til NTB onsdag ettermiddag at nordmenn i utgangspunktet må belage seg på norgesferie i alle fall i første del av sommerferien. Hun sier at det som avgjør om reiserestriksjonene utenlands opprettholdes, er smittesituasjonen i landene.

Belgisk mester kåres

Belgia tillater ikke større idrettsarrangementer i landet før august, dermed er fotballsesongen over og en vinner må kåres.

Allerede 2. april foreslo styret i Pro League at sesongen skulle avbrytes og at Brugge er seriemester. Imidlertid er det generalforsamlingen som har makt til å fatte et slikt vedtak. Fredag skal den avgjøre hvem som blir seriemester, hvem som rykker opp og ned, og den skal fordele europacupplasser.

Videomøte i eurogruppen

Temaene er økonomisk utsikter og utfordringer for eurolandene, EUs håndtering av koronakrisen og fremdrift for økonomiske sikkerhetsnett og en orientering om forlenget endring av reglene for statsstøtte for å gi rom for nasjonale krisepakker.

90 år siden første flytur med flyvertinne

Den 25-årige sykepleieren Ellen Church gikk om bord i et passasjerfly i Oakland, som den første av åtte kvinner hyrt inn av flyselskapet United Airlines for å berolige passasjerer under flyreiser.

Kravene til de såkalte «sky girls» var imidlertid steile. Ikke bare var det forventet at de ved behov hjalp til med drivstoffylling, bagasjestuing og dytting av parkerte fly når de skulle på plass i hangarene. Ifølge reglementet i United Airlines måtte kvinnene være sertifiserte sykepleiere, single, maks 25 år gamle, mindre enn 52 kilo tunge og ikke høyere enn 163 cm.

