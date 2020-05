Nyheter

Chile forbereder graver

Chiles infeksjonsrate steg kraftig denne uka, noe som fikk regjeringen til å pålegge Santiagos sju millioner innbyggere å holde seg hjemme fra fredag.

Landet registrerte mellom 350 og 500 nye smittetilfeller per dag fram til forrige helg, mens det onsdag ble registrert 2.600 tilfeller på ett døgn og omtrent like mange torsdag. Klar over den kraftige økningen, opplyser myndighetene at den største kirkegården i hovedstaden klargjør for flere tusen døde.

Wuhan hevder å ha testet 3 millioner på ett døgn

Onsdag meldte kinesiske statsmedier at Wuhan vil ha ferdigstilt testing av de 11 millionene som bor der i løpet av 10 dager med en såkalt nukleinsyretest, av frykt for en ny smittebølge i Kina. Torsdag begynte testingen og fredag melder Reuters at nyhetsbyrået Xinhua rapporterer at tre millioner innbyggere allerede er testet.

Det statlige Health Daily i Kina erkjente senest torsdag at Wuhans myndigheter måtte gjennomføre 730.000 tester per dag hvis de skulle klare målet, og det var etter å ha trukket fra alle i Wuhan som allerede er nylig testet for koronaviruset.

USA mener IS står bak angrep mot sykehus i Kabul

USA legger skylda på terrororganisasjonen IS for to angrep i Afghanistan denne uka der mer enn 50 personer er drept, inkludert angrepet mot en barselavdeling.

– ISIS har vist et mønster der de foretrekker denne typen avskyelige angrep på sivile og er en trussel mot det afghanske folk og verden, skriver den amerikanske spesialutsendingen for afghansk gjenforening, Zalmay Khalilzad, på Twitter. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepene, og Taliban har avvist at de sto bak.

Stortinget krever nasjonal produksjon av medisiner

Opposisjonen på Stortinget krever at regjeringen planlegger for hvordan Norge skal være selvforsynt med viktige medisiner.

Forslaget fra Ap, Sp, SV, Rødt, Frp og MDG ble stilt i forbindelse med behandling av nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, skriver Klassekampen. Det er etter det avisen erfarer basert på innspill fra LO og NHO og vil pålegge regjeringen å planlegge hjemlig produksjon av «viktige legemidler, herunder antibiotika».

Bil kjørte av veien og inn i hus i Skien

Et hus i Mælagata i Skien fikk store skader etter at en bil kjørte av veien og traff et vindu natt til fredag. De som bor i huset lå og sov da ulykken skjedde. De er uskadd, men oppskaket, ifølge politiet

Føreren, en mann i midten av 20-åren, slapp unna ulykken med lettere skader. Det er også tatt blodprøver mannen, som politiet mistenker kjørte i narkorus