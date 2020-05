SISTE: Stortinget har vedtatt føde i Kristiansund fram til innflytting i nytt sjukehus, men ikke etterpå

Nyheter

Som kjent debatterte Stortinget tirsdag Nasjonal helse- og sykehusplan, inkludert to forslag om fødeavdeling i Kristiansund. Det ene er å beholde føde i Kristiansund "for all framtid". Det andre er å beholde føden i Kristiansund, men bare fram til innflytting i SNR på Hjelset i 2024.