Russen får likevel være med og feire 17. mai

Nyheter

MOLDE: Borgertoget er avlyst, og det aller meste av 17. maifeiringa skal foregå digitalt. Årets russ har forholdt seg rolig i hele mai, og tar sikte på å feire russetida fra og med midten av juni. Likevel vil de gjerne bidra under 17. maifeiringa, noe det har vært tradisjon for under borgertoget. Russen har flere ganger de siste årene vunnet beste bidrag under toget.