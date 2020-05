Nyheter

Planene for ferjefri europaveg 39 gjennom Møre og Romsdal er den store stridssaka som skiller de politiske partiene fra hverandre når nye samferdselsprosjekt foreslås. Da fylkesutvalget debatterte hva Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår for staten av vegprosjekt for perioden 2022-2033, ble frontene svært tydelige.

Kristin Sørheim (Sp) vil ha ny debatt om vegprosjekt: - Bygger vi vegene for store? Koronakrisa utløser en ny debatt: Hvor langt vil folk reise til og fra arbeid hver dag? - Kanskje er vegene vi slåss om i dag, planlagt altfor store, sier Kristin Sørheim (Sp).

Høyre setter kryssing av Romsdalsfjorden langs traseen som går fra Vestnes via Midsund til Molde - Møreaksen - som det viktigste av alle store vegprosjekt.

Kristelig Folkeparti vil også ha Møreaksen. Det samme vil Arbeiderpartiet.

- Blir aldri noe av

Fremskrittspartiet vil ikke høre snakk om Møreaksen. I debatten minnet Frps gruppeleder, Frank Sve, om at Møreaksen i en ny rapport vurderes til å komme dårligst ut av alle fjordkryssingene av Romsdalsfjorden.

- Fremskrittspartiet har ikke lagt inn vegforbindelsen Ålesund-Molde overhodet i vårt forslag til Nasjonal Transportplan. Alle skjønner at når ikke vi klarer å få gjennom prosjekt til 4,3 milliarder kroner, hvorfor i all verden skal vi da snakke om et prosjekt til 25 milliarder kroner, kanskje 35 milliarder kroner? Lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, tror ikke på det sjøl. Møreaksen blir aldri noe av, sa Frank Sve.

Nevner ikke ordet Møreaksen

Partiene som har flertall i fylkestinget, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, har satt verdiskapingsvegen fra Kristiansund til Ørsta/Volda (E39) som det eneste store samferdselsprosjektet de vil ha inn på Nasjonal Transportplan. Men flertallspartiene bruker ikke navnet Møreaksen noe sted i teksten. Anders Riise (H) mente det var for svakt.

- Det er svakt av posisjonen å ikke nevne Møreaksen med navns nevnelse. Det var Arbeiderpartet da de satt med regjeringsmakta som prioriterte ferjefri E39, sa Riise.

Fylkesvararordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) syntes formuleringen i vedtaket til Nasjonal Transportplan var dekkende for Møreaksen, selv om navnet ikke er nevnt.

- Det er uproblematisk for Arbeiderpartiet å være tydeligere når det gjelder Møreaksen, hvis det skulle bli nødvendig, sa Kjølmoen.

- Vis meg sidetallet

Frank Sve forsto ikke at noen kunne hevde at Møreaksen er vedtatt og prioritert.

- Stortinget og regjeringen forholder seg til det som er vedtatt av prosjekt inneværende seksårsperiode, fra 2018-2023. Vis meg sidetallet der det står at Møreaksen er vedtatt, sa Sve.

Kristin Sørheim (Sp) kommenterte til Sve:

- På side 292 i gjeldende NTP står det: "Forutsatt kostnadsreduksjoner kan Møreaksen starte i første seksårsperiode".

Anders Riise (H) argumenterte med at næringslivet i fylket ønsker at bo- og arbeidsregioner knyttes bedre sammen. Det vil skape vekst. Konsekvensen er å bygge fjordkryssinger som Møreaksen, Halsafjorden og Hafast, mente Riise.

- Uklar status

Carl Johansen (MDG) stusset over at vegforbindelsen Ålesund-Molde er ute av den vanlige prioriteringslista, og plassert på ei egen liste for store vegprosjekt.

- Det gir uklar status om hvordan vi prioriterer Molde-Ålesund, sa MDG-politikeren.

Prioriteringene fylkesutvalget gjorde onsdag, blir stående som den offisielle uttalelsen fra Møre og Romsdal, fordi fristen for å sende inn høringsuttalelse var 14. mai.

Høyre prøvde å få fylkesutvalget til å stemme over å nevne navnet Møreaksen, men forslaget ble ikke tatt opp til avstemning fordi Høyre ikke ville slutte seg til flertallspartienes øvrige prioriteringsliste.

Hovedbudskapet fra Møre og Romsdal til regjeringen er at mer penger til vedlikehold av vegene står som nummer én. Etterslepet på vedlikehold av vegene må tas igjen. Blant vegene er det enighet om å sette Eksportvegen, E136, fra Ålesund via Romsdalen til fylkesgrensa mot Innlandet øverst.

FAKTA: Slik er ønskelista fra Møre og Romsdal

Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal har vedtatt følgende prioritering av vegprosjekt for åra 2022-2033. Prioriteringene går til regjeringen som skal sette opp Nasjonal Transportplan, og Stortinget behandle den våren 2021.

1. Vedlikehold av vegene. Etterslepet på vedlikehold av vegene må fjernes innen 2033.

2. Sterkere satsing på trafikksikkerhet og skredsikring.

3. Eksportvegen E136 fra Ålesund til fylkesgrensa mot Innlandet, blant annet utbedringene gjennom Romsdalen, Veblungsnes, Måndalen, Hjelvik.

4. E39 fra Årø i Molde til Hjelset må påbegynnes snarest mulig. Bypakke Ålesund.

5. Store prosjekt: E39 Molde-Ålesund. Ingen av alternativene for fjordkryssing er nevnt spesielt.

6. Mer gods flyttes fra vegtransport til sjø og jernbane.

7. Omstilling til lavutslippssamfunn. Bruk av ny teknologi.