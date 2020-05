Fremskrittspartiet vil utsette krav om nullutslipp i fjorder

Nyheter

– Fremskrittspartiet har tidligere advart sterkt mot å innføre nullutslippskrav i norske fjorder før den nødvendige teknologiske utviklingen har kommet på plass og gjort dette mulig, sier Frps miljøpolitiske talsperson Terje Halleland.

Bakteppet er at Stortinget i 2018 vedtok at det skal innføres krav om nullutslipp fra turistskip og ferjer i verdensarvfjordene senest i 2026.

Sjøfartsdirektoratet har nå utredet saken for Klima- og miljødepartementet. Direktoratets vurdering er at det ikke er realistisk å få på plass nullutslippsløsninger for større turistskip som cruiseskip allerede innen 2026.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler derfor at nullutslippskravet utsettes til 2030.

– Jeg anser Sjøfartsdirektoratets anbefalinger om å utsette disse kravene til 2030 som en langt mer realistisk tilnærming enn hva som tidligere er foreslått, sier Halleland.

– Jeg forventer at regjeringen straks tar til seg de faglige anbefalingene og utsetter kravet, sier han.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalte tidligere denne uka til Stortinget at det er for tidlig for regjeringen å konkludere på spørsmålet nå, men at han fortsatt tar utgangspunkt i at nullutslippskravet skal nås i 2026.