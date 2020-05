Følg møtet i Molde kommunestyre her fra kl. 16

Nyheter

På saklista står blant annet ny kostnadsramme for Sjøfronten 1, fastsetting av planprogram for innfartsvegen E39 Bolsønes-Kviltorp, og saksbehandlingsprosess for etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand.

Håper på ekstern gjennomgang raskest mulig Allerede ved førstkommende kommunestyre 14. mai håper ordfører Torgeir Dahl (H) at kommunedirektøren får mandat til å hente inn en ekstern gjennomgang av hele Sjøfronten-prosjektet.

Varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) er tydelig om innfartsvegen: Senterpartiet avviser at de har snudd om innfartsvegen. – Håper en utredning avdekker andre muligheter Senterpartiet har støttet innstillingen for planprogram for E39, strekningen Bolsønes – Kviltorp, både i hovedutvalget og formannskapet. Etter all sannsynlighet gjør de det også i kommunestyret, men de ønsker ikke firefeltsveg på strekningen.

Kommunedirektørens anbefaling klar: Kommunedirektørens anbefaling klar: Slik vil Molde kommune behandle saker om deponi på Raudsand Kommunedirektøren anbefaler at saker som angår deponi på Raudsand løftes til behandling i kommunestyret.

Møtet starter klokka 16.