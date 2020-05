Nyheter

Brødrene til Manshaus forklarer seg

Torsdag skal tre vitner fra Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste forklare seg, samt Philip Manshaus tante og hans to brødre. Forsvarerne har fått rettens medhold i å lukke dørene under den ene brorens forklaring og delvis under den andre brorens og tantens forklaringer.

Rettssaken mot den draps- og terrortiltalte 22-åringen startet i Asker og Bærum tingrett i forrige uke.

Israels nye regjering tas i ed

Den nye koalisjonsregjeringen til Benjamin Netanyahu og Benny Gantz skal etter planen tas i ed, en dag forsinket på grunn av besøk fra USAs utenriksminister.

De to inngikk i forrige måned en avtale om å dele makten. Avtalen innebærer at Netanyahu er statsminister de første 18 månedene, fulgt av Gantz i 18 måneder etter det. I henhold til avtalen skal også deler av den okkuperte Vestbredden annekteres, inkludert de jødiske bosetningene. Annekteringen starter 1. juli.

Stortinget holder høring om iskanten

Stortinget holder digital høring om iskanten og forvaltningsplanene for norske havområder.

Regjeringen foreslår å flytte iskanten til der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april. Saken er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.

EU-dom ventet i sak om Ungarns behandling av asylsøkere

Saken har kastet lys på forholdene i transittsonen Roszke på grensen mellom Serbia og Ungarn.

Landet anklages for å være for hard i sin behandling av asylsøkere, blant annet ved å ikke gi dem mat. Ungarske myndigheter insisterer imidlertid på at asylsøkerne blir værende i sonen frivillig, ettersom de kan gå når de selv måtte ønske det – men kun i retningen de kom fra, altså tilbake til Serbia. Dersom asylsøkerne forlater sonen, mister de automatisk retten til å søke om asyl i Ungarn.

Resultat av vaksineforsøk legges fram

Resultatene av forsøkene med covid-19-vaksinen Discovery presenteres.

4.425.131 personer i 212 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. 297.734 personer har mistet livet, viser tall fra Worldometers oversikt.