Dette sier Bakke om stortingsvedtak i dag om føde i Kristiansund

Nyheter

Som kjent debatterte Stortinget tirsdag Nasjonal helse- og sykehusplan. Slik debatten gikk, ligger det an til flertall for et Ap-forslag om å beholde føden i Kristiansund fram til innflytting i SNR på Hjelset i 2024. Selve avstemninga skjer i dag torsdag, og kan følges her.