– Møreaksen blir aldri noe av

Nyheter

Planene for ferjefri europaveg 39 gjennom Møre og Romsdal er den store stridssaka som skiller de politiske partiene fra hverandre når nye samferdselsprosjekt foreslås. Da fylkesutvalget debatterte hva Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår for staten av vegprosjekt for perioden 2022-2033, ble frontene svært tydelige.