Politiet i Møre og Romsdal jakter på korona-kriminalitet

– Når samfunnet delvis gjenåpner kan useriøse arbeidsgivere ta snarveger for å sikre inntjening i egen bedrift. Spesielt utenlandske arbeidstakere kan bli stående i skvis i behov for inntekt, frykt for å miste jobben, lojalitet til arbeidsgiver, innførte koronabestemmelser og bedriftens brudd på lover og regler, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding onsdag.