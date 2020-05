Høgskolen åpner gradvis opp - men kan måtte fortsette med hjemmeundervisning ut året

Nyheter

Campus på Høgskolen i Molde har holdt stengt siden koronakrisen traff Norge. Alt av undervisning og eksamener har foregått digitalt hjemmefra. Selv om ledelsen ved skolen håper og tror de kan åpne opp igjen for både nye og gamle studenter fra og med midten av august, legger de ikke skjul på at de regner med at undervisningen vil fortsette delvis digitalt.