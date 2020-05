Nyheter

Erik Tandberg bisettes

Romfartsekspert og sivilingeniør Erik Tandberg bisettes fra Ris kirke i Oslo. Han døde 87 år gammel etter et kort sykeleie.

Tandberg ble landskjent da han kommenterte månelandingen til Apollo på NRK i 1969. Han er kjent som en folkeopplyser og en engasjert bidragsyter til mediene helt til det siste.

Manshaus' far forklarer seg

Philip Manshaus' far og stemor vil avgi sine forklaringer i saken mot den draps- og terrortiltalte. De har bedt om fritak fra koronareglene for å kunne forklare seg ansikt til ansikt med Philip Manshaus, skriver Budstikka.

Fram til nå har de fleste vitnene forklart seg fra en annen rettssal via videooverføring. Det er rettens administrator, tingrettsdommer Annika Lindström, som skal ta stilling til begjæringen om unntak fra smittevernreglene.

Drøfter fotballsikkerhet

Engelsk Premier League gjennomfører samtaler med spillere og trenere om smittevernprotokollen for trening og kamp.

Britiske myndigheter har åpnet for at man kan spille kamper igjen uten publikum i juni, men det er motstand fra flere klubber mot planen om å gjøre det på nøytral bane. Dessuten har flere spillere uttrykt at de er skeptiske til å skulle spille igjen mens pandemien pågår.

Pompeo til Israel

USAs utenriksminister Mike Pomepo besøker Israel, der han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu.

Ifølge regjeringsavtalen mellom Benjamin Netanyahu og Benny Gantz skal store deler av den israelskokkuperte Vestbredden annekteres, og prosessen skal begynne allerede 1. juli. Annekteringen ventes å være et tema i samtalene mellom Pompeo og Netanyahu.

Lansering av delingsdugnad

NHO og selskaper som Telenor, DNB, Posten og Norgesgruppen går sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til arbeidsløse og permitterte.

Prosjektet blir lansert i en livesending hos NHO med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og lederne i noen av Norges største bedrifter til stede.