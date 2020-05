Nyheter

Wuhan vil teste alle 11 millioner innbyggere

Myndighetene i byen som mistenkes å være arnested for koronaviruset, vil teste hele Whuans befolkning etter at nye smittetilfeller er registrert.

Ifølge blant annet CNN og BBC melder kinesiske statsmedier at Wuhan vil teste de 11 millionene over ti dager med en såkalt nukleinsyretest. Avgjørelsen kommer etter at seks nye smittetilfeller ble registrert i helga i Wuhan, flere av dem i samme boligblokk.

Oljefondet kaster ut tolv selskaper

Norges Bank har besluttet å utelukke fire selskaper som utvinner olje fra oljesand. To andre er kastet ut fordi de bidrar til miljøødeleggelser, og i tillegg er fem kullselskaper utelukket.

Et annet selskapet er utestengt på grunn av at selskapet medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd.

Russland undersøker respirator knyttet til brann

En ny type respirator fra Russland, som også er blitt sendt til USA, undersøkes etter to sykehusbranner med slike maskiner i bruk, der seks personer døde.

Det russiske helsetilsynet Roszdravnadzor opplyser at det nå skal granske kvaliteten og sikkerheten på respiratorene ved de to sykehusene.

Spansk 113-åring kom seg etter covid-19

Maria Branyas (113), etter sigende Spanias eldste nålevende, har vunnet kampen mot koronaviruset på pleiehjemmet der flere beboere døde av pandemien. Branyas, opprinnelig fra USA, ble smittet i april, og har tilbrakt flere uker i isolasjon på rommet sitt på pleiehjemmet i byen Olot nord for Barcelona.

Ifølge BBC har hun overlevd spanskesyken, den spanske borgerkrigen og to verdenskriger, i tillegg til den pågående pandemien.

Ti evakuert grunnet brann

Tre bolighus med om lag ti personer ble natt til onsdag evakuert da flammene slukte et næringsbygg i Handverktunet i Arendal. De fikk vende hjem igjen like etter klokken 3, da det ikke lenger var fare for spredning.

Brannvesenet fikk ikke kontroll på brannen og valgte en kontrollert nedbrenning.