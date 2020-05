Nyheter

Nødetatene rykket ved 01-tiden i natt ut til et omsorgssenter i Bud i Hustadvika etter branntilløp ved senteret. Ifølge politiet ble brannen raskt slukket av ansatte ved senteret. Det var ikke behov for evakuering av beboerne, og ingen kom til skade. Ifølge NRK skal det ha vært noe løv som tok fyr utenfor senteret. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt, men vil undersøke saken nærmere.

Saken oppdateres.