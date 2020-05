Varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) er tydelig om innfartsvegen:

– Vi vil ikke ha firefeltsveg

Senterpartiet har støttet innstillingen for planprogram for E39, strekningen Bolsønes – Kviltorp, både i hovedutvalget og formannskapet. Etter all sannsynlighet gjør de det også i kommunestyret, men de ønsker ikke firefeltsveg på strekningen.