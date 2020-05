– Forstår reaksjonene

Nyheter

– Bandtvangen skal overholdes. Det er det ingen tvil om, sier styreleder Monika Kvernberg i Romsdal Hundeklubb. Hun forstår at folk reagerer på tragedien i Elnesvågen, der fire nyfødte rådyrkalver ble bitt ihjel.

– Det er veldig trist. Samtidig er det viktig å får fram at vi ikke hva som har skjedd. Det kan ha vært et uhell, en hund som er på rømmen for eksempel, og ikke en eier som med vilje har sluppet løs hunden sin på tur langs stien, sier Kvernberg.

– Men er det en eier som har sluppet løs hunden sin så bør vedkommende melde fra og stå til ansvar for det.

Økende trend

Kvernberg mener det er for mange hundeeiere som ikke følger bandtvangen.

– Jeg har full forståelse for at man reagerer når folk går med løse hunder. Dessverre ser det ut til at det er en økende trend. Jeg har ikke statistikk på det, men jeg følelsen av at folk slipper hundene sine mer nå.

– Hvorfor er det slik?

– Det er vanskelig å si. Men mange mener at hundene fortjener den friheten det er å løpe fritt. Og når mange har gått med løs hund hele vinteren så er det kanskje tungt å sette på båndet når bandtvangen kommer om våren.

– Viltforvalteren i Hustadvika kommune reagerer på at hundeeiere ofte viser liten forståelse for problemet når han påpeker at det er bandtvang ?

– Det er nok en del som har den holdningen. De tror de har stålkontroll på hunden sin og ser ikke noe galt i at den får gå løs.

– Det er selvfølgelig veldig stor forskjell på hunder, og slipper man en chihuahua løs så kan den neppe ta så mange andre dyr. Andre hunder har et sterkt jaktinnstinkt og kan ikke få gå løs i det hele tatt. Men bandtvangen skal overholdes, uansett. Man må ikke glemme at hunder er rovdyr, sier Kvernberg.

Belastning

Romsdal Hundeklubb er tilknyttet Norsk Kennel Klub og har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge. Kvernberg sier til Romsdals Budstikke at det er en belastning for hele hundemiljøet at en del eiere lar hunden gå løs.

– Det skaper mye irritasjon, og det blir lett munnhoggeri når hundeeiere blir snakket til for at de lar hunden gå løs. Og det fører også til at hundeeiere som respekterer bandtvangen føler seg uglesett, rett og slett fordi de har hund.

– Hva gjør hundeklubben med problemet?

– Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å oppfordre medlemmene til å respektere bandtvangen og informere om lovverket. Det gjør vi, men vi må kanskje ha mer fokus på det enn vi har i dag.

Inngjerdet område

Monika Kvernberg mener at kommunen også bør stille opp med inngjerding av områder hvor hunder kan springe fritt. Slike frisleppområder finnes i flere norske byer.

– Hunder har behov for å få utløp for energien sin og få løpe fritt. Et inngjerdet frisleppområdet hvor hundeeiere kan la hundene løpe fritt burde være mulig å få til i alle kommuner, sier Kvernberg.