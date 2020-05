Rbnett vil gi alle 17. mai-stemning med digitalt borgertog på nasjonaldagen!

Nyheter

Da det ble kjent at det kom til å bli en annerledes 17. mai i år, har vi i Romsdals Budstikke jobbet med å finne ut hvordan vi likevel kunne skape 17.mai-stemning blant folk på nasjonaldagen. Til slutt landet vi på at vi ville lage et digitalt borgertog. Borgertog-komiteen har bestått av nyhetsredaktør Torill Skuseth og journalist Pernille Huseby. Istad Kraft er sponsor for det digitale borgertoget, som presenteres til folket av Romsdals Budstikke i samarbeid med Molde kommune. Molde Live har stått for filming og ferdigstillelse av videoen.

Det digitale borgertoget blir vist på Rbnett fra klokka 16.00 på 17.mai.

– 17. mai blir annerledes i år. Det er det jo ingen tvil om. Blant annet blir det ikke noe borgertog gjennom Moldes gater. Fordi vi vet det er mange som synes det er kjekt å gå i det toget og å se på det, fant vi ut at vi ville prøve å lage et digitalt borgertog. Vi har ringt rundt til de fleste lag og organisasjoner som deltok i borgertoget i fjor, og i tillegg til en del i gamle Midsund og Nesset, som nå er blitt en del av Molde kommune, sier Skuseth.

Stor entusiasme

Alle som har fått forespørsel om å bli med på prosjektet har vist stor entusiasme. Noen har blitt bedt om å filme en liten videosnutt sjøl og sende inn, mens andre har møtt opp på rådhusplassen og i Storgata i regn, snø og sol for å bli filmet av Molde Live.

Det blir «tog», men ikke av folk. Slik blir 17. mai i din kommune Korps, kortesjer, fjellturer og digitale bilder. Det er bare noen av tinga som vil få en stor rolle under 17.-maifeiringa i din kommune i år.

– Nesten alle sa ja med en gang. Til tross for relativt kort varsel. Til sammen blir dette et digitalt tog, som veldig mange har bidratt til å lage, og som forhåpentligvis blir veldig kjekt å se på. Det viser et stort mangfold, og vi håper virkelig dette setter folk i skikkelig 17.mai-stemning. Alt det som det tradisjonelle borgertoget jo gjør, sier nyhetsredaktøren.

Vise mangfoldet

For borgertog-komiteen har det vært utrolig kjekt å jobbe med dette prosjektet.

– Alle har vært så positive og entusiastiske. Og da vi filmet i sentrum og flaggborgen marsjerte gjennom Storgata med politistasjonssjefen foran og Signalkorpset bak - ja, da var det flere enn meg langs ruta som måtte svelge et par ganger ekstra, sier hun.

«Å, nå fikk jeg 17. mai-stemning. 17. mai er jo den fineste dagen i året», var det en tilskuer som uttalte.

– Det tror jeg mange er enig med henne i. Det samme når lag og organisasjoner i tur og orden og innenfor korona-retningslinjene - møtte opp på rådhusplassen og hurraropene runget mellom husveggene. Og været vekslet mellom regn, snøkav og sol. Slik det jo ofte gjør i mai.

Alternativ feiring av nasjonaldagen i Molde sentrum Årets 17.mai-program i koronaversjon klart 17.mai-komiteen i Molde klar med seks timar langt program for streaming - presiserer at ingen må møte opp.

– Sa ja med en gang

Kennet Bratteberg, ommersiell utviklingssjef i Romsdals Budstikke, forteller at han er veldig stolt over at RB og samarbeidspartnerne har fått til en så grundig dekning av 17.mai-markeringa.

– Jeg vil takke Molde kommunes 17.mai-komité for veldig positiv innstilling, og Istad Kraft som sponser det digitale borgertoget. De nølte ikke i det hele tatt da forespørselen kom, og svarte ja med en gang. Alt dette viser at dugnadsånden lever i beste velgående, og at folk er opptatt av at 17.mai skal ut til alle. Arbeidet med å få sydd dette sammen har vært utrolig enkelt, når det har blitt så positivt mottatt, sier han.