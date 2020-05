Kabel falt over vegen i Torvikbukt

Nyheter

Tirsdag lå en kabel tvers over fylkesveg289 i Torvikbukt i Gjemnes. Det er usikkert når kabelen skal ha falt ned, men det var satt opp varseltrekanter på stedet, melder en tipser. 110-sentralen ble også varslet.

Tidens Krav skriver at montør fra Istad Nett var ute på stedet tirsdag ettermiddag og at vedkommende forteller at det viste seg å være en fiber- eller telekabel.

– Slik jeg forstår det har et tre falt og da dratt med seg kabelen. Med til historien hører også at et gatelys ga etter, sier Per Joar Skeid ved Istad Nett til Tidens Krav.