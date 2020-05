Nyheter

8.135 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.135 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 29 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 36 tilfeller. 224 personer har dødd med eller av sykdommen i Norge.

NRK: 2 milliarder mer i koronastøtte til kommunene

Regjeringen presenterer tirsdag en økning på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i de frie inntektene til kommunene for neste år, erfarer NRK. Ifølge kanalen skal et sted mellom 1,6 og 2 milliarder gå til kommunene, mens fylkeskommunene får 0,4 milliarder.

Det økte støtten skal gjøre kommunene i stand til å levere nødvendige tjenester så lenge koronasituasjonen varer, mener regjeringen.

Trump: Uaktuelt å endre handelsavtalen

Enkelte rådgivere i Kina har foreslått muligheten for å annullere den inngåtte avtalen og forhandle fram en ny med større fordeler for kineserne, skriver den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times. Det går ikke USAs president Donald Trump med på.

– Det er jeg ikke interessert i. Ikke det minste lille grann, sa Trump på pressemøtet i Rosehagen ved Det hvite hus.

Maskeplikt innført i vestfløyen

Det hvite hus krever at alle som skal inn i vestfløyen i Det hvite hus, hvor kontorene til presidenten og hans stab befinner seg, må dekke til ansiktet.

Et kort notat sendt ut til alle ansatte fastsetter mandag de nye retningslinjene etter at det ble kjent at ansatte nær president Donald Trump har fått påvist koronavirus. Retningslinjene har til hensikt å beskytte presidenten, som til nå har avstått fra å bruke maske, både privat og offentlig.

Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Köln

Tyske myndigheter stengte av en motorveistrekning i Köln mandag kveld for å fjerne og uskadeliggjøre en bombe fra andre verdenskrig.

Den udetonerte bomben ble oppdaget under arbeid ved veien og måtte desarmeres og fjernes, opplyser myndighetene i den tyske byen. Også beboere innenfor en radius på 500 meter ble evakuert, de fleste av dem bor i byen Huerth, naboby til Köln.